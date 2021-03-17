الامارات | إغلاق جزئي لكورنيش القواسم في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي لكورنيش القواسم في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأشغال بدائرة الخدمات العامة، في رأس الخيمة، عن بدء أعمال صيانة الطرق في كورنيش القواسم باتجاه الدوار تحت جسر رأس الخيمة، ومن الدوار باتجاه الكورنيش، حيث إنه سيتم إغلاق حارة واحدة لأعمال الصيانة، وتبقى حارة واحدة مفتوحة لحركة المرور في كلا الاتجاهين.

وأفادت المؤسسة بأن أعمال الصيانة ستستمر لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

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