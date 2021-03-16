الامارات | "الطوارئ والأزمات" تعلن الإجراءات الاحترازية الخاصة بشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تعلن الإجراءات الاحترازية الخاصة بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري، أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان المقبل، داعياً الجميع إلى "تجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية".

وأشار خلال الإحاطة الإعلامية، إلى عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً، لافتاً إلى منع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف الظاهري: "تقرر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد- 19، بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة، وسيتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية".

وتابع: "فيما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامناً مع المستجدات، كما سيستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً، ونشجع على قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية، والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً".

وأهاب الظاهري، بجميع أفراد المجتمع، ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات والتعليمات، إذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة خلال الشهر الفضيل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين من أفراد ومؤسسات، مشدداً على إمكانية الاستمتاع بروح شهر رمضان المبارك، رغم التباعد الاجتماعي عبر اتصال مع الأهل والأصدقاء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وأكد على ضرورة أن يتجنب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التجمعات من أي نوع، حرصاً على سلامتهم، واستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات التي قد يكون لها تداعيات سلبية على المجتمع وجهود الدولة وزعزعة الأمن المجتمعي، مشدداً على أن كافة الاجراءات المعلن عنها في البروتوكول الوطني الحالي قابلة للتعديل بناءً على الوضع الصحي العالمي والمحلي.

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