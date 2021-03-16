"ياس مول" يحتفي بعيد الأم مع باقة من العروض الفريدة

مع اقتراب حلول عيد الأم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتفي "ياس مول"، مركز التسوق الأضخم في أبوظبي، بهذه المناسبة المميزة عبر طيفٍ واسع من الأنشطة والعروض التي تليق بجهود تلك المرأة الاستثنائية في حياتنا. وافتتح المول منصة مؤقتة خصيصاً لهذه المناسبة قرب متجر "تريانو"؛ وتضم مختبراً للعطور بالتعاون مع "غوالي"، علامة العطور الشرقية الفاخرة؛ وركناً لتخصيص الهدايا؛ إلى جانب حُجرةٍ لالتقاط الصور التذكارية ومشاركتها على "انستجرام" تخليداً للحظات السعيدة؛ فضلاً عن فرص عديدة للفوز بجوائز رائعة لغاية 21 مارس الجاري.

وتقدم المنصة الحصرية تجارب لا تُنسى تحتفي بالنساء اللواتي يشكلن اللبنة الأساسية لعالمنا؛ حيث بإمكان المتسوقين الذين ينفقون مبلغ 200 درهم إماراتي في أي من متاجر أو مطاعم المول، التسجيل في المنصة واختيار فتح الصندوق المليء بالهدايا والمفاجآت المتنوعة في معرض الزهور الرقمي، أو تجربة حظهم مع آلة المخلب الرقمية الحديثة والمليئة بالجوائز مثل بطاقات الهدايا؛ وقسائم الخصم؛ وأكياس الهدايا؛ والأحذية؛ وحقائب اليد. وتقدم الجوائز باقة من العلامات التجارية المميزة أمثال "ألدو"، و"سكيتشرز"، و"ليفايس"، و"إنستايل"، و"سيرينا"، و"كريولان"، و"ريتشوالز"، و"لوش"، و"مجوهرات الزين"، و"شاتو دي سابل"، و"مخبز وحلويات كاترينا"؛ بالإضافة إلى مجموعة مختارة من العلامات التجارية المتميزة وماركات الأزياء الفاخرة من "داون تاون افينو".

وسواء كان الزائر يخطط لقضاء وقتٍ مسلٍ خلال التسوق مع والدته فترة الظهيرة، أو يحتاج لهديةٍ على وجه السرعة، تتيح المنصة الحصرية لكل شخص انتقاء مكونات هديته بمفرده في ركن التخصيص؛ أو تركيب عطر خاص في مختبر العطور؛ أو الحصول على عمل فني تذكاري كهديةٍ من فنان موهوب احتفاءً بهذا اليوم المميز. كذلك بإمكان من يبحثون عن هدايا متميزة، استكشاف باقة من الهدايا المذهلة والمختارة بعناية من متاجر المول مثل "شارلوت تيلبري"، و"مايكل كورس"، و"ريتوالز"، و"ألدو"، و"ذا ون"، و"فور ايفر روز".

وتهدف المنصة إلى تقريب أفراد العائلة، وتشجيع المتسوقين والزوار على التعبير عن امتنانهم ومشاعرهم الطيبة لأمهاتهم في هذا الشهر المميز.