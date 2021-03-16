الامارات | أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات مساء اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع "الإمارات اليوم" بثاً مباشراً للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس "كوفيد_19" في الدولة، حيث تم إبراز النقاط التالية:

- وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس: وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها التي أعلنت عنه مؤخراً بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات.

- وزير الصحة ووقاية المجتمع: توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في معركتنا ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً بمختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التكاتف والتعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح لضمان تحقيق المناعة المجتمعية.

- الطوارئ والأزمات: حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، ننصح الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية.

- تقرر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد19 بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة.

- الطوارئ والأزمات: وسيتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.

- الطوارئ والأزمات: نهيب بالجمهور باستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات التي قد يكون لها تداعيات سلبية على المجتمع وجهود الدولة وزعزعة الأمن المجتمعي.

- الطوارئ والأزمات: يمكن الاستمتاع بروح شهر رمضان المبارك، إذ يمكن رغم التباعد الاجتماعي أن نظل على اتصال مع الأهل والأصدقاء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

- الطوارئ والأزمات: سيستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً، ونشجع على قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية، والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

- الطوارئ والأزمات: يمنع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

- الطوارئ والأزمات: نشير إلى عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

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