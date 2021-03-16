الامارات | 7 إجراءات احترازية في شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات احترازية في شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة، عن تطبيق سبعة إجراءات احترازية خلال شهر رمضان المبارك المقبل، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة، القائد العام لشرطة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن الفريق حدد مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية الهامة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال شهر رمضان المبارك، وهي: منع إنشاء خيام إفطار الصائم أو تخصيص أماكن عامة لتناول الوجبات الجماعية، ومنع توزيع وجبات إفطار الصائم أمام المنازل، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة، أو من خلال التعاقد مع أحد المطاعم.

وأوضح، أنه يجب على المطاعم التأكد من نظافة وسلامة وصحة معدي ومقدمي الخدمة والتزامهم بارتداء الكمامات والقفازات، كما يجب أن يتم وضع الوجبات في صناديق أو أكياس وإغلاقها بإحكام، ويمنع منعاً باتاً توزيع وجبات إفطار الصائم داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيع وجبات الإفطار على مجمعات العمالة السكنية، من خلال التنسيق بين المطاعم، وإدارة سكن العُمّال في المنطقة.

وأضاف، أنه يجب أن يقتصر البيع في المطاعم على الوجبات العادية للجمهور باتباع أقصى درجات الاحترازية والوقائية، والتأكد من لبس الكمامات والقُفّازات لمقدمي الخدمة، مع عدم السماح بالتجمعات قبل أخذ الوجبات من قِبَلِ المستفيدين، وكذلك بعد أخذ الوجبات، مع ضرورة ضمان ترك مسافة 2 متر بين كل شخص والآخر، والتقيّد التام بلبس الكمامات الواقية.

ومن جهته أشار عضو فريق والأزمات والكوارث المحلّي في مارة رأس الخيمة ومدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، إلى أنه يجب على أصحاب المطاعم ضرورة الحرص على اتباع أقصى درجات الوقاية، وتابع، أنه في حال عدم التزام المطاعم أو المحسنين بالشروط، وعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، سيعرضون إلى المخالفة والمسائلة القانونية.

وأوضح، أنه يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية التدابير الاحترازية، حفاظاً على أمن وسلامة صحة ووقاية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا، وتحقيق الوصول إلى مجتمع آمن متعافي من الجائحة دون أمراض أو خسائر في الأرواح.

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