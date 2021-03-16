الامارات | إيقاف خدمة توفير العمالة المساعدة لساعات أو أيام في مراكز تدبير

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف خدمة توفير العمالة المساعدة لساعات أو أيام في مراكز تدبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضوابط جديدة لتعامل مراكز الخدمة تدبير مع "الباقة المرنة اليومية" حيث تم ايقاف خدمة توفير العمالة المساعدة لساعات أو أيام في المراكز والاكتفاء فقط بتوفير هذه الفئة من العمالة لمدة تزيد على سبعة ايام ولأسرة واحدة فقط وعدم استبدالها خلال فترة التعاقد أو تنقلها لدى أسر أخرى.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والازمات والكوارث وذلك في اطار مواصلة الدولة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقضي الاجراءات الجديدة للباقة المرنة بإلزام مراكز تدبير باجراء فحص كورونا للعمالة المساعدة قبل تسليمها الى الاسرة أو صاحب العمل بمدة لا تزيد على 48 ساعة.

ودعت الوزارة المراكز الى تمكين العمالة المساعدة لديها من تلقي لقاح كورونا المستجد.

يذكر ان مراكز الخدمة تدبير توفر باقات أخرى لاصحاب العمل والاسر المواطنة والمقيمة في الدولة حيث تشمل هذه الباقات استقدام عامل مساعد من خارج الدولة حيث يسدد المتعامل تكلفة الاستقدام لمرة واحدة ضمن سقوف سعرية موحدة لا تشمل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرات والإقامة والفحص الطبي وغيرها.

كما تشمل الباقات توفر العامل المساعد المسجل على مركز "تدبير" للعمل لفترة تعاقديه مدتها ستة أشهر يسمح بعد انقضائها بانتقال العامل المساعد كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الاسرة في حال موافقة الاطراف المعنية، ويسدد المتعامل وفقا لهذه الباقة تكاليف الانتقال لمرة واحدة بعد انقضاء الفترة المشار اليها ضمن سقوف موحدة فيما يسدد المتعامل ضمن هذه الباقة راتبا شهريا شهريا وذلك الى حين انتهاء فترة الستة اشهر حيث يقوم بعدها المتعامل بسداد أجر العامل المساعد الذي يتم الاتفاق عليه في عقد العمل، ويمكن للمتعامل أن يطلب انتقال العامل المساعد على إقامته خلال فترة أقل من ستة أشهر ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر من التعاقد مع مركز تدبير برضا الطرفين.

وتشمل الباقات ايضا خدمة التشغيل المؤقت لمدة سنتين حيث يتم توفير عامل مساعد مسجل على المراكز ولا يسمح بانتقاله كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الاسرة وذلك بموجب سقوف سعرية موحدة.

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