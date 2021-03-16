الامارات | محمد بن زايد: بمناسبة عام الخمسین.. نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائیة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: بمناسبة عام الخمسین.. نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائیة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عام الخمسین، نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائیة، ونبدأ مرحلة جدیدة، تعانق طموحاتنا فیها السماء، التحدي أكبر والمنافسة أشد، لكن إرادتنا وھمتنا وروح التحدي لدینا، أقوى، شعبنا مصدر قوتنا، ونرحب بالمبدعین ونمد ایدینا بالخیر والتعاون والسلام لكل دول العالم وشعوبه.

رئيس الدولة يعلن 2021 "عام الخمسين"

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