الامارات | محمد بن راشد: عام الخمسين .. عام احتفاء بـ50 عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: عام الخمسين .. عام احتفاء بـ50 عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عام الخمسين .. عام احتفاء بخمسين عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول .. وأفضل مسيرة تنمية شهدتها المنطقة .. وأنبل رحلة لبناء الإنسان .. وهو أيضاً عام استعداد لخمسين قادمة .. خمسين عامرة بالخير .. عميقة في التأثير .. نموذجية في بناء أمل للمنطقة والعالم.

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