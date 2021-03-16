حاكم الشارقة يتفقد مشروع «سوق المواشي» بالصجعة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مشروع سوق الشارقة للمواشي بمنطقة الصجعة الصناعية، وتأتي الزيارة في إطار حرص سموه على الوقوف على المشاريع الخدمية، التي تلبي احتياجات شريحة كبيرة من أفراد المجتمع. واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، إلى شرح تفصيلي عن مراحل المشروع، ونسبة الإنجاز والخدمات والمرافق التي ستخدم زوار ومرتادي السوق.

وتجول سموه في أروقة السوق، وشملت الجولة زيارة عدد من المحال التجارية والحظائر وساحة المزادات والمسلخ، وتابع سموه آلية العمل في المسلخ. ويضم السوق 141 محلاً لبيع الأغنام مزودة بحظائرها، و26 محلاً لبيع المواشي، و12 محلاً لبيع الجمال، و74 محلاً لبيع الدواجن ، ومسلخاً للمواشي وآخر مخصصاً للدواجن، ويستوعب المسلخ الآلي الجديد ما يقارب 240 رأساً للمواشي في الساعة، فيما تبلغ عدد المحال 44 محلاً لبيع الأعلاف، و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى 32 محلاً للمشاتل، وساحة للمزادات لبيع المواشي، ومسجداً يتسع لـ 386 مصلياً، بالإضافة إلى رفد السوق بالعديد من المرافق الخدمية والمسطحات الخضراء.

كما يضم السوق أيضاً مبنى إدارياً لإدارة السوق، ومختبراً يضم تجهيزات ومعدات مخبرية حديثة، وعيادات بيطرية تضم غرف الجراحة، وغرفاً للأشعة وغرفاً للفحص وحواضن رعاية. وجرى تصميم وبناء المحلات وفق معايير عالمية معتمدة، من حيث المساحة والشكل العام ومرافقها مع التركيز على عنصري النظافة والصحة العامة.

وشيد المشروع على مساحة 170 ألف متر مربع، وروعي في إنشائه جمال التصميم، حيث أخذ الطراز المعماري التراثي ليحاكي في تصميمه الأسواق الشعبية التقليدية، ويتميز السوق بالموقع الاستراتيجي على محورين شارع الشارقة - الذيد، وشارع الإمارات العابر.