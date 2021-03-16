ولي عهد دبي: نواكب رؤية محمد بن راشد الطموحة للمستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «نعمل في الجامعة على مواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطموحة للمستقبل بتقديم المزيد من الطاقات المبدعة والعقول المستنيرة بالعلوم والمعارف الحديثة ليكونوا دائماً في المقدمة ذخراً للوطن، وركيزة من ركائز رفعته وتقدمه».

وقال سموه، في تغريدة على موقع «تويتر»: «احتفلنا في (جامعة حمدان بن محمد الذكية) بتخريج الدفعتين 10 و11 لبرامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم في كليات (إدارة الأعمال والجودة) و(التعليم الإلكتروني) و(الدراسات الصحية والبيئية)، والدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه.. وأكدنا لهم فخرنا بنجاحهم، متمنين لهم التوفيق».

وهنأ سموه خريجي الجامعة من الدفعتين العاشرة والحادية عشرة لبرامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم في «كلية إدارة الأعمال والجودة» و«كلية التعليم الإلكتروني» و«كلية الدراسات الصحية والبيئية»، والدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه بتخرجهم، من خلال رسالة فاجأ بها سموه الخريجين البالغ عددهم 516 خريجاً، عبر البريد الإلكتروني خلال حفل التخريج الذي عقد أمس افتراضياً، وأكد سموه اعتزاز الجامعة بخريجيها، وتمنى لهم التوفيق والتميز في مستقبلهم.

وقد أعرب الخريجون عن سعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الكريمة من قبل سمو ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة ورعاية، ومتابعة سموه المستمرة وتشجيعه الدائم لطلبة وطالبات الجامعة ضمن مختلف التخصصات.

وعقد حفل التخريج افتراضياً تحت رعاية كريمة من سمو ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء.

وجرت مراسم الحفل عن بُعد، ضمن حدث يُعد الأول من نوعه في المنطقة.

تضمن الحفل الافتراضي الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه في الجامعة، والتي ضمت 8 خريجين، 3 منهم من «كلية إدارة الأعمال والجودة» و3 من «كلية الدراسات الصحية والبيئية» و2 من «كلية التعليم الإلكتروني»، كما تم الاحتفاء بتخريج 360 دارساً في برامج الماجستير و146 دارساً في برامج البكالوريوس ودارسين من برامج الدبلوم. وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن خالص شكره وعظيم تقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، لدعمه وتوجيهاته المستمرة، مثمناً الرؤية الثاقبة لسموه والتي جعلت الجامعة منارة للأجيال الجديدة.