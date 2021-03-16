برنامج شامل لإعادة تأهيل المتعافين من «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد )

كشف تحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، بالتعاون مع مستشفى رأس الخيمة، أمس، عن إطلاق أول برنامج شامل في الشرق الأوسط لإعادة تأهيل المصابين بكوفيد-19 عبر الإنترنت لمساعدة المصابين بكوفيد طويل الأمد مجاناً، ويتألف التحالف من شبكة من هيئات القطاع الخاص، التي تعمل تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أهمية إعادة التأهيل في تحسين حالة المصابين بكوفيد-19، من خلال رفع سوية النتائج الصحية والوظيفية، وتسهيل عملية الخروج المبكر من المستشفى والحد من مخاطر إعادة دخولهم إليها.

وقال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة متعدد التخصصات في إمارة رأس الخيمة: «يتوفر البرنامج حصرياً للمرضى من جميع أنحاء العالم. ونحن فخورون بمبادرتنا الفريدة والحصرية حتى اليوم، والتي تأتي بدعم ورعاية تحالف القطاع الخاص الإماراتي. وتوفر هذه المبادرة نهجاً متكاملاً وشاملاً للتعافي وإعادة التأهيل مجاناً لجميع المرضى المتعافين من كوفيد-19».

من جانبه، قال الدكتور محمد البرعي، رئيس مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص الإماراتي ومستشار أول في حكومة دبي: «يهدف تحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث إلى تأسيس مجتمعات آمنة ومستقرة، ومواظبة العمل على إنقاذ الأرواح».

وأضاف: «يعدّ كوفيد-19 من أكبر الكوارث التي يواجهها العالم ويتطلب اهتماماً عاجلاً واستثنائياً، وهذا ما دفعنا للعمل على تقديم حل يساعد المجتمعات المحلية والعالمية. ويمتلك فريق العمل في مستشفى رأس الخيمة الخبرات والمعرفة اللازمة لدفع رؤيتنا نحو الأمام وتحويلها إلى حقيقة».

ويأتي هذا البرنامج الشامل بإدارة قسم الصحة العربية ونمط الحياة في مستشفى رأس الخيمة، ويجمع خبرة فريق عمل متعدد التخصصات، يتألف من أطباء وخبراء تغذية وعلماء نفس وأخصائيي علاج طبيعي، ممن عملوا بجد على تطوير وتقديم هذه المبادرة.

أكبر وأبعد

قال البروفيسور أدريان كينيدي، مدير قسم الصحة العربية ونمط الحياة: «أطلق مستشفى رأس الخيمة برنامجه الخاص بالتعافي وإعادة التأهيل للمصابين بكوفيد في العام الماضي. لكن أردنا الوصول إلى مجتمعات أكبر وأماكن أبعد. وسعياً منا لدعم الأفراد في منازلهم، فقد قدمنا برنامج إعادة تأهيل مرضى كوفيد عبر الإنترنت، الذي يقيّم التفاصيل الطبية ونتائج الاختبارات والأعراض المصاحبة وغيرها، ويوفر نصائح طبية فورية عبر الإنترنت تشمل جميع المجالات، بما فيها النشاط الرياضي والتغذية والنظام الغذائي وإدارة حالات التوتر والصحة العقلية، ما يساهم في تسريع عملية التعافي للمرضى».