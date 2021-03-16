1438 مخالفة لتدابير «كورونا» في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي ( رأس الخيمة )

قالت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة: إن نسبة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات المتعلقة بالحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بلغت 69.1%.

وذكرت أن رصد تلك النسبة جاءت خلال تكثيفها الحملات الميدانية على كافة المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من قبل فرق التفتيش التابعة إلى الإدارة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة وجهت المفتشين المعنيين بالرقابة على كافة المنشآت من تكثيف عملية الرقابة والزيارات الميدانية، بهدف الاطلاع على مدى تقيدهم بكافة الاشتراطات الخاصة بالصحة العامة، والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.