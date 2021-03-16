«بيت الخير» تنفق 23 مليون درهم على الدعم الصحي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

قدمت جمعية «بيت الخير» ما قيمته 23 مليون درهم لدعم الجانب الصحي خلال عام 2020، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التضامن المجتمعي، ودعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية، أن مجلس الإدارة وجه بالاستجابة للمبادرات الحكومية الرامية لمواجهة الوباء ودعمها بقيمة 10 ملايين درهم لتعزيز إمكانات القطاع الصحي، كما تم تقديم مبلغ 1.3 مليون درهم كمساعدات طارئة للمرضى المتأثرين بجائحة كورونا استفاد منها 184 مريضاً.

وأوضح بأن مشروع «علاج» لدعم المرضى المقيمين أنفق خلال عام 2020 مبلغ 7.5 مليون درهم، منها 2.1 مليون درهم قدمها برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى لنجدة 55 مريضاً من مختلف الجنسيات كانوا يعانون أمراضاً حرجة وعجزاً مالياً لاستكمال علاجهم، كما ساهمت حملات «فزعة» الإلكترونية في نجدة 32 مريضاً بقيمة تزيد عن 728 ألف درهم.

وأشار العوضي إلى أن الجمعية بدأت استنفار فريقها الميداني منذ بداية الأزمة، وقدمت وجبات للمرضى المحجورين ضمن مشروع «الطعام للجميع» بقيمة مليون و380 ألفاً و244 درهماً استفاد منها 138 ألفاً و24 مريضاً من أصل 3.2 وجبة قدمتها الجمعية لدعم العمال المقيمين ووزعتها على 80 سكن عمال في معظم إمارات الدولة، وذلك خلال حملة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم للدعم الإنساني والمجتمعي، التي نجحت في توزيع 15 مليون وجبة.