سفير كازاخستان يزور «الإمارات للدراسات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ماديار مينيليوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وذلك في مقرّ المركز بأبوظبي.

في بداية اللقاء، رحّب النعيمي بالسفير الكازاخستاني، وقال: إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان تشهد المزيد من التطور في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين قيادتي البلدين، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به، وأكد النعيمي أن المركز، بصفته مؤسسة بحثية، يسعى إلى القيام بدور فاعل في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأكاديمية والثقافية والبحثية.

في ختام اللقاء، قام الدكتور سلطان النعيمي بتقديم درع تذكارية إلى السفير الكازاخستاني.