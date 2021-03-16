فارس المزروعي: اعتزاز بأجيال المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات تعتز بالاحتفاء بأطفالها وبتنشئة جيل المستقبل، وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة، مشيداً برعاية ودعم القيادة الرشيدة واهتمامها بحقوق الطفل الإماراتي، وتسخير كل الإمكانات لسعادته حتى يكون أطفال الإمارات أفراداً صالحين وفاعلين في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف معاليه: إننا نعتز بإنجازات الإمارات العديدة التي حققتها محلياً وعالمياً في الاهتمام بـ«طفل الإمارات»، وتوفير المقومات التي تحفز جيل اليوم على الإبداع والابتكار وحمايتهم من المخاطر، وتسخير كل الإمكانات لسعادته وتأمين مستقبله.

وأكد أن ما أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما كرسه من قيم إيجابية وما بناه من مؤسسات داعمة للطفل، يمنح أبناء الوطن الكثير من التفاؤل والثقة الكبيرين بأننا نسير على النهج السليم في رعاية الطفل، وتحقيق تطلعاته نحو مستقبل مشرق.

رمز العطاء

ثمن معالي المزروعي جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث تعد سموها رمزاً للعطاء ودعم الطفولة، لافتاً إلى أن مبادرة سموها بالاحتفال بيوم الطفل الإماراتي سنوياً، تأتي تجسيداً لاهتمام سموها بالأسرة والطفل.

وأشار إلى التزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمواصلة جهودها في رفع مستوى الوعي الأمني بحماية الأسرة والأطفال من المخاطر.