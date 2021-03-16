شرطة أبوظبي: اختصاصيون محترفون لمتابعة قضايا الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بيوم الطفل الإماراتي، مثمنة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بأطفالها، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً فريداً في رعايته، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكدت أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، يجسد الحرص على رعاية الطفل في بيئة صحية آمنة وصون حقوقه، وحفظ كرامته، وتوفير سبل الرفاهية له، وتنشئته بصورة سليمة.

وأشار العميد سعيد حمد صالح الكعبي، مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع، إلى حرص شرطة أبوظبي على توفير الرعاية المناسبة للأطفال بإشراف اختصاصيين محترفين يهتمون بقضاياهم، وتوفير أفضل وسائل الرعاية لهم، ووفق معايير عالمية متقدمة، لافتاً إلى تخصيص غرف للأطفال في مراكز الدعم الاجتماعي معدة بكامل الأجهزة التي تناسب الأطفال وميولهم وإشباع رغباتهم ببرامج هادفة تنمي إمكاناتهم، وتهتم بصقل مواهبهم، إلى جانب الاهتمام بتعزيز التماسك الأسري والتراحم، لافتاً إلى تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تهتم بالطفل وسلامته.