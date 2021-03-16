«اليونيسف»: فخورون بعملنا من أجل الأطفال في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعرب الطيب آدم، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لدول الخليج العربية عن سعادته بمشاركة دولة الإمارات قيادة وشعباً وأطفالاً الاحتفال بـ«يوم الطفل الإماراتي» الذي يُعد يوماً لتذكير الجميع بحقوق الأطفال، وأهمية ترابطها مع بعضها البعض.

وأكد، في تصريح له بهذه المناسبة، أن جميع الحقوق ضرورية، وغير قابلة للتجزئة، وهي متساوية في الأهمية، فحق الطفل في اللعب لا يقل أهمية عن أي حق من الحقوق الأخرى كالصحة والتعليم والمشاركة والحماية وغيره، مضيفاً أن «يوم الطفل الإماراتي» يحثنا على مواصلة العمل من أجل تحقيق كل حق لكل طفل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال آدم «تعتبر دولة الإمارات مثالاً في العزم والإنجاز من أجل الطفل وليس فقط من أجل طفل اليوم، بل أيضاً طفل الغد من خلال البرامج المستدامة التي سيجني أيضاً ثمارها الأجيال القادمة».

وأضاف «فخورون جداً في (اليونيسف) بعملنا من أجل الأطفال في دولة الإمارات، وذلك مع جميع شركائنا في الإمارات وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشريك الإستراتيجي لمنظمة اليونيسف، والاتحاد النسائي العام، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وقال «خلال السنوات الماضية، نجحنا معاً في تنفيذ العديد من البرامج التي تعنى بالطفل في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية، والمشاركة وغيرها، ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل من أجل كل طفل». وأضاف «بالنيابة عن (اليونيسف) أتقدم بأحر التهاني لجميع أطفال الإمارات في يومهم الوطني».