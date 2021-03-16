روضة السلامي: الإمارات أرض الفرص

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

تعتبر الطفلة روضة علي عبد الله السلامي إحدى ثمار سياسات الإمارات في تنشئة أجيال المستقبل وإعدادهم ليكملوا مسيرة التنمية المستدامة في مجالات الحياة كافة.

وتعتبر السلامي من الأطفال المميزين الذين تفوقوا، وردوا الجميل لحكومة وقيادة الوطن من خلال قصص النجاح والإنجازات التي حققوها.

تقول السلامي، الطالبة في الصف السابع بـ«مسار نخبة»، وعضوة في «شورى أطفال الشارقة»: «لم تتوان دولتي وإمارتي الحبيبة في دعمي، فقد قدمت لي الكثير من الفرص على طبق من ذهب، وذلك من خلال مركز الطفل بدبا الحصن التابع لأطفال الشارقة، والمبادرات والقوانين التي حمت الطفولة، وشجعتنا على الابتكار، والتميز، والتحليق عالياً بأحلامنا الصغيرة لتغدوا حقيقة وواقعاً جميلاً نحياه».

إبداعات الطفولة

أضافت روضة: «حصلت على جوائز عديدة، وحققت إنجازات كثيرة، من أبرزها حصولي على جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة 2018، وعلى المركز الثاني بمسابقة الروبوت الوطنية 2019 ضمن فريق المركز، بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول بمسابقة الطهي ضمن برنامج (الشيف الصغير) لأطفال الشارقة».

وقدمت السلامي الشكر للقيادة الرشيدة على كل ما قدمت للطفولة من مبادرات، وفرص وإمكانات، ودعم غير محدود، وقالت: «نحن محظوظون جداً بقيادتنا، وبكل هذا الحب والعطاء، سنغدو بعون الله أجيالاً واعدة ومميزة، تحقق الكثير من الإنجازات لوطنها في مختلف المجالات».