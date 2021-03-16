الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هواتف

طرحت شركة منتجة للهواتف الذكية في أسواق الدولة، أخيراً، أغطية لموديلات من منتجاتها، مصنّعة من مواد بخواص مضادة للبكتيريا والجراثيم، في اتجاه جديد اعتبره البعض ضمن التداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا» في الأسواق.

تنزيلات

طالب مستهلكون بوضع منافذ البيع أسعار السلع قبل التنزيلات، خلال حملات الخصومات المتوقع طرحها قبيل وخلال شهر رمضان، وبما يوفر الشفافية لتوضيح الأسعار قبل وبعد التخفيضات، ويضمن للمستهلكين حق معرفة نسب وقيم التخفيض لكل سلعة.

انتظار

اضطر متعامل مع فرع أحد البنوك في مركز «صحارى» بالشارقة للانتظار ما يقارب الساعتين وقوفاً أمام الفرع، مع عدم وجود أماكن مهيأة لاستيعاب عدد كبير من المتعاملين، وذلك لإجراء معاملة تتعلق بتحديث البيانات لإعادة خدمة السحب المالي من البطاقات.

عقوبة

طالب زوّار لمحال تجارية ومركز تسوق في عجمان الجهات المختصة بتشديد العقوبة لمن وصفوهم بالمستهترين بالإجراءات الصحية، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة أثناء التسوق.

الحصن

لاحظت قارئة عدم ظهور حرف E على تطبيق الحصن، على الرغم من انقضاء أكثر من شهر على حصولها على جرعة اللقاح الثانية، وإجراء مسحة الفحص خلال سبعة أيام، رغم المحاولات التي بذلتها، بما فيها إزالة التطبيق وإنزاله مرة أخرى، وفقاً لنصيحة هيئة إدارة الطوارئ والأزمات، وطالبت بإيجاد حل عاجل للمشكلة.

- يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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