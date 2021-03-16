الامارات | 6 مواطنين ينظمون المرور لتعطل إشارة بمويلح

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواطنين ينظمون المرور لتعطل إشارة بمويلح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تولّى ستة مواطنين تنظيم حركة السير والمرور، خلال تعطل الإشارة المرورية في منطقة مويلح بالشارقة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وبتوجيهات من قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، كرّم مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، بحضور نائب مدير الإدارة، المقدم عمر بوغانم، المواطنين الستة على قيامهم بتنظيم حركة السير والمرور، خلال تعطل الإشارة المرورية في منطقة مويلح بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأشاد النقبي بحسن تصرفهم ومساهماتهم الإيجابية، مثنياً على اللفتة الطيبة التي بادروا بها انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية المجتمعية وإحساسهم بالواجب الوطني، مشيراً إلى أن ما قاموا به يُعد نموذجاً يحتذى به في ترسيخ الشعور بالأمن والأمان لدى أفراد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن جزيل شكرهم وتقديرهم لشرطة الشارقة على هذا التكريم، مشيدين بدور القيادة العامة لشرطة الشارقة وتوجيهات قائدها وحرصه الدائم على تكريم المتعاونين معها.

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