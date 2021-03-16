الامارات | موكل يرفض دفع أتعاب المحاماة لخسارته 5 قضايا

شكرا لقرائتكم خبر عن موكل يرفض دفع أتعاب المحاماة لخسارته 5 قضايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض موكل دفع أتعاب المحامي بقيمة 30 ألف درهم، بعد أن دافع عنه في خمس دعاوى مدنية وجزائية، على خلفية خسارته تلك الدعاوى، حيث عرضت محكمة مدني جزئي الصلح على الطرفين فرفضاه، وقضت معه بإلزام الموكل بأن يؤدي للمحامي 30 ألف درهم وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أقام محامٍ دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له أتعابه بموجب عقد اتفاق بينهما، نصّ على أن يكون المدعي وكيلاً للمدعى عليه ويمثله في خمس دعاوى مدنية وجزائية، وتقديم الاستشارات القانونية، بقيمة أتعاب 30 ألف درهم، على أن تسدد على ثلاث دفعات بقيمة 10 آلاف درهم لكل دفعة. وأوضح أن المدعى عليه، لم يسدد المستحق عليه من أتعاب رغم بذله جهداً كبيراً في عمله الموكل إليه، ورغم تنفيذه مقتضيات الوكالة المطلوبة منه، وأقر المدعى عليه أمام المحكمة بأنه وكل المدعي في دعاوى عدة، إلا أنه خسرها جميعاً. وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أنه وفقاً للقانون، فإن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال، واستيفاء ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل بها، وأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات.

وأوضحت المحكمة أن المحامي يتقاضى أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى أعمال أخرى يحق للمحامي أن يحصل على أتعاب عنها، فإذا انتهت الدعوى صلحاً أو تحكيماً يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن تم الاتفاق على خلاف ذلك. وأشارت إلى أنه إذا رفض أي من الطرفين الصلح فللمحكمة أن تقدر الأتعاب المستحقة وفق أهمية الدعوى، وقيمة العمل محل الوكالة والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها والفائدة التي عادت على الموكل، وأقدمية وخبرة ودرجة قيد المحامي.

وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 30 ألف درهم شاملة أتعاب المحاماة، إضافة إلى المصروفات وأتعاب محاماة هذه الدعوى.

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