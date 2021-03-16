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الامارات | «طرق دبي» تحرر 13 مخالفة بحق مشغلي وسائل النقل البحري

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 13 مخالفة بحق مشغلي وسائل النقل البحري، تركز معظمها على عدم المحافظة على نظافة وصيانة العبرة بواقع تسع مخالفات، وتوزعت البقية على عدم تزويد العبرة بمعدات السلامة والملاحة، وعدم الالتزام بأماكن الرسو والإيواء في المرفأ، وتحصيل تعرفة النقل من الركاب أثناء الإبحار، وعدم المحافظة على سلامة البيئة والركاب.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، سعيد البلوشي، إن العمليات التفتيشية نفذت 290 عملية تفتيشية على مشغلي عبرات النقل البحري بمنطقة خوردبي، استهدفت معدات الأمن والسلامة والتدابير الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة تحديات فيروس «»، وصلاحية رُخص القيادة، وغيرها من الطرق الصحيحة والسليمة لاستخدام وسيلة التنقل.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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