الامارات | 100% خفض الأوراق في بلدية دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 100% خفض الأوراق في بلدية دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت بلدية دبي خفضاً للأوراق بنسبة 100% خلال العام الماضي، وبلغ عدد الأوراق المخفضة 20 مليوناً و960 ألفاً و743 ورقة سنوياً، وفرت أكثر من 95 مليون درهم، وأكثر من مليون ساعة عمل.

وقال مدير عام البلدية، داوود الهاجري، إن تنفيذ الإجراءات التحسينية المرتبطة باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، أدى إلى رفع نسبة الاكتمال الرقمي إلى 100%، وزيادة نسبة رضا المتعاملين والموظفين، وتلبية احتياجاتهم بطريقة متكاملة واستباقية، لافتاً إلى أن عدد المعاملات الذكية والرقمية التي قدمتها البلدية العام الماضي، بلغ مليوناً و877 ألفاً و987 معاملة رقمية.

وأضاف أن البلدية بدأت العمل من خلال تقييم الوضع الراهن، وحصر استخدام الورق، وبلغ 20 مليوناً و984 ألفاً و104 أوراق، تستخدم في الخدمات المقدمة للمتعاملين، والعمليات الداخلية، والأوراق المطبوعة اختيارياً، والأوراق في أنظمة تخطيط الموارد الحكومية، وتم تحديد سبع مبادرات لتحقيق المستهدف عام 2019، وتم تحقيق نتيجة بلغت 56.94% في عام 2019، كما تم تحديد ثماني مبادرات لتحقيق المستهدف لعام 2020، ومن المبادرات المنفذة في 2019، التذكرة الخضراء في مراكز البلدية، وفواتير الخدمات، وسندات القبض الرقمية، والتفتيش الذكي، وشهادات التصدير الصحية، وشهادة تقييم المنتج الغذائي.

وأضاف أن من مبادرات عام 2020 نظام إدارة مختبر دبي، ونظام الاستيراد وإعادة التصدير، ومنتجي، وتطوير الأنظمة، ومشروع التحول الرقمي، ونظام تأهيل المقاولين، ومشروع تحسين خدمات المباني، ونظام الإعلانات، ومشروع تقليص وأتمتة النماذج والوثائق الداخلية، إضافة إلى مبادرات إضافية عدة.

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