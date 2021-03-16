الامارات | السماح لمقاهي عجمان بالعمل حتى الواحدة ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لمقاهي عجمان بالعمل حتى الواحدة ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق إدارة الطوارئ الأزمات والكوارث في إمارة عجمان، عن قرار السماح لجميع المقاهي بالعمل حتى الساعة الواحدة ليلاً، كما يسمح لكل المطاعم بالعمل من دون التقيد بساعات العمل حسب الأنظمه المعمول بها في الإماره، وذلك ابتداءً من أمس.

وأكد على جميع المطاعم والمقاهي ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات، وألا يزيد العدد على أربعة أشخاص على كل طاولة.

وشدد الفريق على إلزام مقدمي الخدمة في المقاهي والمطاعم بإجراء فحص «PCR» بشكل أسبوعي، ويستثنى من ذلك الحاصلون على جرعتين من اللقاح بإثبات ذلك عبر تطبيق الحصن. وأهاب بأصحاب المطاعم والمقاهي ضرورة الالتزام بالقرار مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news