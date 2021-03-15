الامارات | ولي عهد دبي يفاجئ خريجي «حمدان الذكية» برسالة تهنئة خلال حفل تخرّج افتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي يفاجئ خريجي «حمدان الذكية» برسالة تهنئة خلال حفل تخرّج افتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لـ«جامعة حمدان بن محمد الذكية»، خريجي الجامعة، ضمن الدفعتين العاشرة والحادية عشرة لبرامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم في «كلية إدارة الأعمال والجودة»، و«كلية التعليم الإلكتروني»، و«كلية الدراسات الصحية والبيئية»، والدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه، بتخرجهم من خلال رسالة فاجأ بها سموه الخريجين البالغ عددهم 516 خريجاً، عبر البريد الإلكتروني، خلال حفل التخرج الذي عُقد أمس افتراضياً، مؤكداً سموه اعتزاز الجامعة بخريجيها، ومتمنياً لهم التوفيق والتميز في مستقبلهم.

حمدان بن محمد: - «نعمل في الجامعة على مواكبة رؤية محمد بن راشد الطموحة، بتقديم المزيد من الطاقات المبدعة».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «احتفلنا في جامعة حمدان بن محمد الذكية بتخريج الدفعتين 10 و11 لبرامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم في كليات إدارة الأعمال والجودة والتعليم الإلكتروني والدراسات الصحية والبيئية، والدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه.. وأكدنا لهم فخرنا بنجاحهم، متمنين لهم التوفيق».

وأضاف سموه: «نعمل في الجامعة على مواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الطموحة للمستقبل بتقديم المزيد من الطاقات المبدعة والعقول المستنيرة بالعلوم والمعارف الحديثة، ليكونوا دائماً في المقدمة ذخراً للوطن، وركيزة من ركائز رفعته وتقدمه».

وأعرب الخريجون عن سعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الكريمة من قبل سمو ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، ورعاية ومتابعة سموه المستمرة، وتشجيعه الدائم لطلبة وطالبات الجامعة، ضمن مختلف التخصصات، إذ تأتي هذه اللفتة لتعكس مدى حرص القيادة على تحفيز الطاقات الإيجابية والعقول المبدعة، مؤكدين بالغ اعتزازهم بهذه الرسالة الغالية من سموه، والتي جاء نصها: «يسعدني أن أشاركك فرحة يوم التخرج، ويسرّني أن أؤكد لك جامعتك فخورة بك وبنجاحك المستحق، مع أطيب تمنياتي بمستقبل زاهر».

وعُقد حفل التخرج افتراضياً تحت رعاية سمو ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء الجامعة، الفريق ضاحي خلفان تميم، وأعضاء مجلس الأمناء، حيث جرت مراسم الحفل عن بُعد ضمن حدث يعد الأول من نوعه في المنطقة، وباستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي والعرض السينمائي، متضمناً تخريج الدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه للمرة الأولى.

وتم بث الحفل عبر مختلف المنصات الرقمية، وحضره عن بُعد رئيس الجامعة الدكتور منصور العور، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، إلى جانب أولياء الأمور والدارسين والخريجين، وسط إشادة واسعة بالجهود السبّاقة التي تقودها جامعة حمدان بن محمد الذكية لتوظيف التكنولوجيا في ضمان استمرارية العملية التعليمية، وتخريج جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال وقادة المستقبل.

وتضمن الحفل الافتراضي الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه في جامعة حمدان بن محمد الذكية، والتي ضمت ثمانية خريجين، ثلاثة منهم من كلية إدارة الأعمال والجودة، وثلاثة من كلية الدراسات الصحية والبيئية، واثنان من كلية التعليم الإلكتروني، كما تم الاحتفاء بتخريج 360 دارساً في برامج الماجستير، و146 دارساً في برامج البكالوريوس، ودارسَيْن من برامج الدبلوم، وتسلّموا جميعاً شهاداتهم باستخدام تقنية «بلوك تشين»، استكمالاً لنجاح جامعة حمدان بن محمد الذكية، باعتبارها الأولى عربياً في تبنّي هذه التقنية المتطورة، والتي تتيح للخريجين مشاركة الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومع المعاهد التعليمية وجامعات التعليم العالي في أي زمان ومكان.

وأعرب الفريق ضاحي خلفان تميم عن خالص شكره وعظيم تقديره لسموِّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، لدعمه اللامحدود وتوجيهاته المستمرة التي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بمكانة الجامعة ورِفعة شأنها بين نظيراتها من الجامعات في العالم، مثمّناً الرؤية الثاقبة لسموه والتي جعلت الجامعة منارةً للأجيال الجديدة تنهل منها العلم والمعرفة لخدمة دولة الإمارات والعالم العربي.

وتوجّه بالتهنئة إلى خريجي الدفعتين العاشرة والحادية عشرة، الذين ينضمون إلى ركب خريجي «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، التي انطلقتْ في مسيرة التميز ضمن التعليم الذكي منذ نحو عقدين من الزمن، حققت خلالهما إنجازات غير مسبوقة، تمثل بمجملها محطات فارقة في مسار تطوير التعليم العالي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال: «نحتفل بتخريج دفعتين جديدتين من المتميزين، الذين نعتبرهم ثمرةً متجدّدة للمبدأ الذي تتبنّاه الجامعة، والمُتمثل في «رُوَّادُ أعمالٍ لا طلاّب وظائِف»، والذي تسعى من خلاله إلى تأهيل الخريجين ليكونوا قوة مُحرّكة لمسيرة التطوير والتنمية، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز الاستثمار في طاقات الشباب كونهم يمثلون مصدر الطاقة الحقيقي لدولة الإمارات وثروتها المتجددة وقلبها النابض، وأؤكد التزامنا بتبنّي كافة الإجراءات والتدابير والأساليب الداعمة لمبدأنا، وفي مقدمتها بناء المهاراتِ التخصصية، التي تمثل حجرَ الزاوية في إعداد شباب مؤهلين لتوجيه دفة التقدم والنماء بكفاءةٍ واقتدار».

واختتم: «نحتفل هذا العام بتخريج أول دفعة من حَمَلة درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات الأكاديمية، بِما لهذه الشهادة من قيمة أكاديميّة وعلميّة مرموقة.. تأكيداً لتوافر الفرص الأكاديميّة أمام الراغبين بمتابعة دراساتهم العُليا.. وتعزيز ثقافة البحثِ العلمي، وترسيخ ريادة الجامعة في الأوساطِ الأكاديميّة».

وفي كلمته خلال الحدث، هنّأ العور الخريجين والخريجات، معرباً عن فخره واعتزازهم بهم، وقال: «نثبت مجدداً أنّ شهادة جامعة حمدان بن محمد الذكية هي دليلٌ دامغٌ على امتلاك المهارات والمعارف والرؤى المطلوبة لخوض المنافسة العالمية بكفاءة واقتدار، وهو ما نسعى إليه منذ تأسيس جامعتنا التي باتت بيت الجودةِ وقاطرة بناء مهارات تواكب مستقبل الأعمال، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في الارتقاء بجودة التعليم ونوعيته لتعزيز مسيرتنا نحو المستقبل».

واختتم العور، قائلاً: «يكتسب هذا الحفل أهمية خاصة، كونه يشهد الاحتفاء بالدفعة الأولى من حملة شهادات الدكتوراه من مختلف تخصصات الجامعة التي استثمرت على مدى نحو عقدين من الزمن في التعليم الذكي.. وأرست دعائم متينة لنشر ثقافة التعلم مدى الحياة، لتقدم إلى سوق العمل نخبة الكفاءات البشرية المتميزة»، مؤكداً أن نجاح الخريجين مرهون بتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال رحلتهم الدراسية في خدمة الوطن، ومنوهاً بالتزام جامعة حمدان بن محمد الذكية بتقديم الدعم لكل باحثٍ عن التميز الأكاديمي والعلمي والإبداعي.

379 خريجاً وخريجة

يبلغ إجمالي عدد خريجي كلية إدارة الأعمال والجودة، 379 خريجاً وخريجة في كل البرامج، في حين وصلت أعداد خريجي كلية الدراسات الصحية والبيئية وكلية التعليم الإلكتروني إلى 107، و30 خريجاً على التوالي.

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