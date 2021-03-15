تغطية من «أبوظبي للإعلام» بمناسبة مرور عام على «لا تشلون هم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت «أبوظبي للإعلام» تغطية خاصة بعنوان «لا تشلون هم»، عبر جميع قنواتها الإعلامية، وذلك احتفاءً بمرور عام على كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما أكد سموه في بداية انتشار جائحة «كوفيد - 19» مسؤولية القيادة ودولة الإمارات تجاه شعبها وكافة المقيمين على أرضها، وأن الغذاء والدواء خط أحمر.

وأوضحت أبوظبي للإعلام أن هذه التغطية بمثابة مبادرة وطنية للتعبير عن الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، على الوعد الذي قطعته وتوجيهاتها ومتابعتها الحثيثة لتخفيف تبعات الجائحة على المجتمع وتوفير البيئة الصحية والآمنة للجميع.

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وتعبّر كلمة (لا تشلون هم) عن رؤية القيادة الرشيدة، وأن دولة الإمارات مسؤولة عن أهلها وسكانها في مواجهة هذا الجائحة، وتأتي تغطية أبوظبي للإعلام لهذه المناسبة في إطار مسؤولياتها المجتمعية تجاه التعريف بالإنجازات الوطنية، والتي تحققت منذ بدايات الأزمة، وكان لها الدور الأساسي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، باعتبارها واحة أمن وأمان تسخّر جميع الإمكانيات لخدمة الإنسان، باعتباره أولوية قصوى في نهج القيادة، بالإضافة إلى التعبير عن الشكر والعرفان للجهود التي بذلها خط دفاعنا الأول في جميع القطاعات.

وخصصت أبوظبي للإعلام في يوم 16 مارس الجاري تغطية شاملة عبر قناة «الإمارات» من الساعة 6 - 8 مساءً، لإبراز جهود الدولة في مكافحة الجائحة، ومساندتها لمختلف دول العالم، من حيث توفير الأدوية والأغذية، وتسيير رحلات الإجلاء لرعايا الدول خلال فترات الإغلاق، فضلاً عن ريادتها للجهود العالمية في توفير اللقاحات، وتحويل منشآتها اللوجستية إلى منصة توزيع للقاحات على نطاق واسع عالمياً.

وتتضمن التغطية بث قصص مُلهمة حول توريد الأدوية والأغذية لكافة أنحاء الدولة، وشهادات محلية ودولية حول قدرة الإمارات على تحقيق النجاح رغم حالة الارتباك التي يشهدها العالم، والتي تأتي مدعومة بالأرقام والإحصاءات والنتائج. كما تشمل التغطية استوديو خارجياً بعنوان «وعد فأوفى»، والذي سيضم تقارير عن جهود ومبادرات الدولة، وسلسلة مقابلات مع مواطنين ومقيمين في الدولة عن الوفاء بالوعود، وضيوف عالميين سيروون قصص نجاح دولة الإمارات، وكيف قدمت العون لهم.

وتضم التغطية أيضاً سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على جوانب متنوعة من مبادرات دولة الإمارات في مواجهة الوباء، من بينها تقرير «الوعد الصادق» حول مرور عام على شعار «لا تشلون هم»، الذي يرصد جهود الدولة في قطاعات الصحة والغذاء والتعليم والاقتصاد، وتقرير «عاصمة الإنسانية» عن جهود الدولة في لم شمل الأسر التي تفرقت بها السبل بسبب الوباء، وتقرير «لكل البشر» عن جهود الدولة الإغاثية حول العالم مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً مثل بريطانيا والصين والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم التغطية تقريراً بعنوان: «على خط كورونا» لرصد حياة الأفراد في خط الدفاع الأول، يوجهون من خلاله الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود خلال الأزمة، وتقريراً بعنوان «سباق الزمن» حول جهود توزيع اللقاح في الدولة وكيف تفوقت الإمارات على كافة دولة العالم في مساعي التطعيم، وتقريراً آخر بعنوان «الكل أخوة» الذي يرصد مساعدات المجتمع خلال الأزمة، سواء عبر الأفراد أو مؤسسات الدولة التي هبت لرفع عبء الوباء وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية عن الناس.

ويشار إلى أن قناة «أبوظبي» عرضت البرنامج الوثائقي الحواري «لا تشلون هم» الأول من نوعه عربياً وعالمياً ضمن فئة برامج تلفزيون الواقع، كل سبت عند الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات اعتباراً من 6 مارس، حيث يسعى مقدّم البرنامج فهد هيكل، لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في خدمة المجتمع، من الأمن الغذائي والدوائي وأمن الحدود والأمن الداخلي ودور رجال الشرطة والإطفاء والأطباء والعلماء وغيرهم، ليكون المجتمع آمناً مطمئناً وسعيداً.