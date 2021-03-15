النائب العام لأبوظبي: قيادة الإمارات تسخر الإمكانات ليكبر أطفالنا في بيئة صحية وآمنة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي أنه في يوم الطفل الإماراتي، نذكر بكثير من الامتنان؛ "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على الاهتمام والرعاية التي توليهما للطفولة، ولدور سموها الملهم في الرعاية المميزة التي يحظى بها أطفالنا على امتداد الوطن".

وقال في تصريح بهذه المناسبة "أهنئ كل الأطفال على أرض الإمارات الغالية، أن الله منَّ عليهم بأن يكبروا في وطن ينظر إليهم بعين الأمل باعتبارهم ثروته الأغلى، وتحت ظل قيادة جعلت منهم محوراً رئيسياً لكافة خطط التنمية والتطوير في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وسخرت لذلك كافة الإمكانيات لكي يكبروا في بيئة صحية وآمنة وفي مجتمع زاخر بالغنى الثقافي والعلمي".

وحرصت النيابة العامة في أبوظبي ممثلةً بنيابة الأسرة والطفل، على المشاركة في جهود المجتمع في هذا الإطار، وذلك وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء؛ ببناء استراتيجية صناعة الغد عبر المساهمة في تربية أطفال اليوم وبناء وجدانهم وقيمهم المجتمعية على أساس من احترام القانون، حيث حرصت على تقديم الثقافة القانونية للأطفال من جهة، وتوجيه أولياء الأمور والمؤسسات التربوية حول أفضل سبل تعزيز الحصانة الذاتية للطفل في مواجهة المواقف المختلفة في العالمين الواقعي أو الافتراضي وحمايته في مواجهة الخطر سواء تمثل بالانزلاق نحو السلوك المجرم قانوناً، أو الذي يقع عليه ليجعل منه ضحية.