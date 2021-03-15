النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تعريض الطفل للتعذيب

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، توضح عقوبة تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه وفقاً للمواد 36 و69 من قانون حقوق الطفل «وديمة» والتي نصت على أنه يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن /50.000/ خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك الحظر.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.



