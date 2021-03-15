افتتاح مستشفى محمد بن زايد الميداني في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الاستراتيجيات والخطط التي تم اتخاذها من قبل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، للتصدي لفيروس كورونا كوفيد - 19 والحد من انتشاره حققت نتائج إيجابية بعد توفير كافة الإمكانيات الصحية للمواطنين والمقيمين، وخاصة إنشاء المستشفيات الميدانية، إضافة لما هو متوفر من مستشفيات ومراكز وعيادات حكومية وخاصة. وقال سموه: إن تلك الخطوات أدت دورها وأهدافها التي أقيمت من أجلها وقدمت الرعاية الطبية والعلاج لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، ضمن أعلى مستويات الحماية ورصد الحالات المؤكدة وتلك المشتبه في إصابتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بسرعة وكفاءة عالية منعا لانتشار الفيروس وفق أعلى المعايير العلاجية للمرضى الذين يتلقون كل العناية والاهتمام.

عمار النعيمي خلال افتتاح المستشفى بحضور جمال الكعبي وسالم النعيمي والكادر الطبي والتمريضي (وام)

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في عجمان، والذي يأتي ضمن عدد من المستشفيات الميدانية في كافة مدن الدولة يتم تنفيذها من قبل شركة «صحة»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمتد على مساحة سبعة آلاف متر مربع ويضم 204 أسرة منها 48 سريرا مخصصة للعناية المركزة و156 للحالات المتوسطة والشديدة، ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيبا و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

عمار النعيمي يستمع لشرح عن المستشفى بحضور جمال الكعبي وسالم النعيمي

وأضاف سموه أن تجهيز المستشفيات الميدانية في كافة إمارات الدولة جاء في إطار حرص وأولويات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات لتوفير تجربة عالمية المستوى للمرضى، مشيرا إلى أن المستشفى يحظى بدعم خاص من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي وجه بتسهيل وتوفير كل الإمكانيات من قبل كافة الدوائر الحكومية.

واستمع سموه ومرافقوه خلال جولة تفقدية في أرجاء وأقسام المستشفى المختلفة إلى شرح واف من القائمين عليه، حول مكونات المستشفى الميداني وتجهيزاته واستراتيجية وأساليب العمل بالمستشفى الذي تم تجهيزه بالكامل..

عمار النعيمي يستمع لشرح عن المستشفى بحضور جمال الكعبي وسالم النعيمي

204 أسرّة

يمتد مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في عجمان على مساحة سبعة آلاف متر مربع، ويضم 204 أسرّة منها 48 سريراً مخصصة للعناية المركزة و156 للحالات المتوسطة والشديدة، ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

وأكد سيف ارحمه الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة عجمان جاء ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بهدف تسخير جميع الموارد الوطنية لدعم القطاع الصحي وزيادة الطاقة الاستيعابية لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية والتصدي للجائحة، وتأكيداً لأن صحة الإنسان هي الأولوية الأولى لدى القيادة.

عمار النعيمي خلال افتتاح المستشفى

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة عجمان بقدرات تشغيلية عالية يأتي في إطار حرص حكومة الإمارات على توفير جميع الإمكانيات، لتعزيز قدرات المنظومة الصحية بالدولة والارتقاء بكفاءتها في مواجهة تحدي فيروس كوفيد- 19.

من جانبه قال سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إن دولة الإمارات تواصل اعتماد أفضل الممارسات الدولية لاستكمال المنظومة الحالية للرعاية الصحية في الدولة، مع تعزيز قدرات القطاع واستعداده لمواجهة كوفيد - 19.

عمار النعيمي خلال افتتاح المستشفى

وقال الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: إن الاستعانة بالمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من عاملين في الشركة أو متطوعين كان له دور أساسي في مساعدتنا على تحقيق هذه الطموحات.