الجامعة العربية تهنئ الشيخة فاطمة بيوم الطفل الإماراتي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

هنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات.. أم الإنسانية»، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

قالت الجامعة، في بيان أصدرته أمس، إن يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية مهمة لرصد الإنجازات والمكاسب التي حققها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات، والتي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الأطفال على الصعد كافة.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي يؤكد الإرادة السامية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتعزيز قضايا الطفولة على المستوى الوطني، وعلامة مضيئة في مسيرة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي قدم تاريخاً مشرفاً كان ولا يزال محل اعتزاز وتقدير.

وأثنت جامعة الدول العربية على الجهود المبذولة في دولة الإمارات للارتقاء بقضايا الطفولة على المستوى الوطني والإقليمي، كما أشادت بترحيب الإمارات باستضافة أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الطفولة العربية لعام 2021، والتي تعد إضافة لبصمات الإمارات الراسخة نحو الارتقاء بوضع الأطفال في المنطقة العربية.

وأعربت الجامعة العربية عن تقديرها لجهود الإمارات، متمنية أن تكلل بالنجاح المتواصل لما فيه خير الطفولة العربية في كل بقاع الوطن العربي.

العاصمة تحتفي ببناة المستقبل

زينت بلدية مدينة أبوظبي كورنيش العاصمة بمئات التشكيلات الهندسية والمجسمات المضيئة، احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، وتأكيداً للأهمية التي توليها دولة الإمارات لرعاية الطفل وحماية حقوقه. وتضمنت اللوحات الفنية ألواناً مبهجة وتشكيلات تكرس الإنجاز الذي حققته الدولة العام الحالي بدخول مسبار الأمل الإماراتي بنجاح إلى مدار المريخ، بالإضافة إلى تشكيلات لأطفال ترتدي الزي الشرطي، وأطفال من أصحاب الهمم تأكيداً لأهمية دورهم في المجتمع. وكان لتراث دولة الإمارات واهتمامها بسفينة الصحراء حضور واضح ضمن التشكيلات الضوئية التي تضمنت أطفالاً يقفون إلى جانب الجمل، كما أكدت البلدية من خلال التشكيلات الضوئية أهمية دور الأسرة في رعاية الطفل وحمايته. وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي يتم تركيبها ضمن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي ذات أحجام مناسبة وآمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة.

وأكدت البلدية أنها أولت أهمية كبيرة لمعايير الأمن والسلامة، مستخدمة أفضل أنواع الكابلات الكهربائية والمواد الصديقة للبيئة، وذلك حفاظاً على سلامة الجمهور. كما أن جميع المواد المستخدمة بالتشكيلات الهندسية الضوئية مصنوعة من مواد آمنة ومقاومة لجميع العوامل الجوية وذات معايير عالمية من حيث الأمن والسلامة.