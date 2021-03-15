خليفة بن طحنون يستقبل رئيس وزراء كازاخستان في واحة الكرامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار معالي أسكار مامين، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، أمس، واحة الكرامة، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض معاليه لدى وصوله مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال جولة قام بها مامين في مختلف أنحاء الواحة، شرحاً وافياً عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام معالي أسكار مامين، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.