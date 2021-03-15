الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقيم

استغرب مرتادون لمراكز تجارية عدم الاهتمام بإعادة التعبئة لعبوات التعقيم المثبتة بجوار أجهزة الصراف الآلي، وهو ما يتعارض مع جهود الحد من انتشار جائحة «كورونا» بين مستخدمي تلك الأجهزة.

قفازات

دعا مستهلكون منافذ تجارة التجزئة الكبيرة والمتوسطة إلى توفير قفازات بلاستيكية عند مداخلها، ومطالبة المتسوقين بارتدائها قبل النفاذ إلى المتاجر، خصوصاً خلال الفترة المقبلة، التي يتوقع أن تشهد فيها المتاجر ازدحاماً كبيراً مع اقتراب حلول شهر رمضان.

تأمين

اشتكى قراء من الارتفاع الكبير في أسعار وثائق التأمين الصحي الخاصة بالأفراد المتقدمين في العمر، إذ تصل إلى مبالغ كبيرة، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لخفض الرسوم التي تتجاوز القدرة المالية للكثيرين.

إعفاء

نوّه ذوو طلبة في أبوظبي بإعفاء بعض مراكز فحص «كوفيد ــ 19» طلبة الجامعات من رسوم فحص «بي سي آر»، إذ خففت بذلك عنهم الأعباء المالية، خصوصاً أنهم يضطرون لإجراء الفحص باستمرار عند الذهاب إلى جامعاتهم في مناطق أخرى.

إشارة

اشتكى أصحاب مركبات في أبوظبي من تعمّد بعض السائقين الاتجاه يساراً من الحارة الثانية في تقاطع شارعي الكورنيش ومبارك بن محمد، على الرغم من تخصيص إشارة الاتجاه إلى اليسار والدوران لحارة واحدة فقط، وأكدوا أن معظم السائقين يرتكبون مخالفة بالوقوف أحياناً في الحارة الثانية مع توقف إشارة «الأولى»، ما يتسبب في إرباك حركة المرور.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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