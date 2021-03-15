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الامارات | بلدية دبي تغلق مركز لياقة ومغسلة

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وجيه السباعي ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق مركز لياقة ومغسلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت مؤسستَين، أول من أمس، وخالفت واحدة أخرى، فيما أصدرت 19 تحذيراً لعدد آخر من المؤسسات، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية، واشتراطات مواجهة «». وأوضحت أن قرارات الإغلاق شملت مركز لياقة بدنية في منطقة النهدة بدبي، بسبب الاكتظاظ، وتم الإغلاق بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، كما أغلقت مغسلة واحدة في منطقة الراس، لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية. ونفذ مفتشو البلدية 2190 زيارة تفتيشية، بلغت نسبة الالتزام 99%، بمعدل 2168 مؤسسة. وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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