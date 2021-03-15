الامارات | خدمة وشهادة فحص ما قبل الزواج إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة وشهادة فحص ما قبل الزواج إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تحوّل خدمتها الطبية لفحوص ما قبل الزواج إلى خدمات إلكترونية، واختصار خطوات إتمام الخدمة إلى ثلاث خطوات بدلاً من 12، وعدد المستندات المطلوبة من ستة إلى مستند واحد فقط، والزيارات الطبية للمراكز أو التي تتم في المنازل من ثلاث إلى زيارة واحدة، ومن ثم إصدار شهادة الفحص إلكترونياً، من خلال منصة إلكترونية ذكية مشتركة بين الهيئة ومحاكم دبي.

جاء ذلك، ضمن مذكرة تفاهم، تم إبرامها، أمس، عن بُعد بين الهيئة والمحاكم، حيث اتفق الجانبان على العمل معاً نحو أتمتة شهادة فحص ما قبل الزواج بعد عملية الربط الإلكتروني، بحيث تكون النتائج مشتركة بين الطرفين لتكون شهادة الفحص إلكترونية، تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وذلك بالتعاون مع حكومة دبي الذكية، فيما أكد الطرفان أهمية توافر شهادة فحص ما قبل الزواج في نموذج الربط المتفق عليه.

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