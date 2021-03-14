الامارات | تدريب أصحاب الهمم على طلب الإسعاف بـ «كبسة زر»

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أصحاب الهمم على طلب الإسعاف بـ «كبسة زر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف ورشة عمل لتعريف اصحاب الهمم بالتطبيق الذكي DCAS SOS الذي أطلقته المؤسسة لخدمة الحالات الطارئة بـ(كبسة زر).

أقيمت الورشة بمقر المؤسسة بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي.

وتناولت الورشة شرحاً للتطبيق الذي يتيح خدمة طلب الإسعاف الطارئ بكبسة زر على الهاتف المحمول من أي مكان في إمارة دبي.

وقال خليفة بن دراي: «يأتي التطبيق ضمن خطط المؤسسة لأتمتة خدماتها، ويهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين».

وأوضح أن التطبيق يستقبل طلب خدمة الإسعاف خلال ثوان من خلال الضغط على زر (SOS)، ويحدد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف، ليتحرك نحوه فريق الإسعاف ويصل في زمن قياسي.

وتابع: «تأتي هذه الورشة ضمن مبادرات المؤسسة لخدمة ودعم أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم وتبسيطها لتوفير السلامة لهم ودمجهم في المجتمع، وهو أمر من أولوياتنا».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع حريز المر بن حريز أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية للخروج بأفضل الحلول والمشاريع التي تسهل حياة فئات المجتمع وتعزز حمايتهم، مبيناً أن تسخير التطبيقات الذكية لتمكين أصحاب الهمم ينعكس بشكل كبير على دمجهم في المجتمع ويتيح لهم استقلالية أكبر وحماية أكثر.

وقال: «تم تطوير هذا التطبيق من قبل إسعاف دبي وبعد مراجعة المواصفات الفنية الضرورية لأصحاب الهمم من قبل الهيئة بحضور عدد من أصحاب الهمم، واليوم يأتي تدريب الشريحة المعنية ثمرة للجهد المشترك نتوقع لها أن تساهم في إشعارهم بالمزيد من الحماية والأمان فيما يتعلق بصحتهم على مدار الساعة».

وتضمنت الورشة تعريف الحضور من أصحاب الهمم بكيفية استخدام التطبيق الذكي والاستفادة من خدماته، وشرح خطوات طلب خدمة الاسعاف الطارىء لأصحاب الهمم خصوصا ذوي الاعاقة البصرية والسمعية.

وجرى تقديم الورشة بإشراف رئيس فريق أصحاب الهمم في المؤسسة زيد المعمري وأعضاء فريقه، بحضور فريق إدارة أصحاب الهمم ومترجمي لغة الإشارة من هيئة تنمية المجتمع.

يشار الى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أطلقت عدة مبادرات لخدمة أصحاب الهمم، من بينها مركبة اسعاف مخصصة للإستجابة لاصحاب الهمم ( وحدة اصحاب الهمم ) و وحدة الفحص المتنقلّة، التي أطلقتها لفحص فيروس كورونا لدى أصحاب الهمم المواطنين والمقيمين، مجاناً، ووحدة التطعيم المتنقلة لتقديم اللقاح المضادة للفيروي من أصحاب الهمم.

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