الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإلغاء لجنة قضائية خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإلغاء لجنة قضائية خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (11) لسنة 2021 بشأن إلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في الشيكات المُتعلِّقة بالمعاملات العقارية، والمُشكّلة بموجب المرسوم رقم (56) لسنة 2009.

ونصّ المرسوم على أن تُحال الشكاوى والطلبات والدعاوى والطعون المنظورة بتاريخ العمل بهذا المرسوم أمام اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشار إليها، والتي لم يصدر بها حُكم قطعي، للجهة القضائية المُختصة بحسب الأحوال، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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