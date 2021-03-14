«موارد الشارقة» تدرب 2500 موظف افتراضي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

دربت دائرة الموارد البشرية بالشارقة «افتراضيا» عبر 71 برنامجاً للتطوير 2521 موظفاً وموظفة من الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الاتحادية خلال شهرين.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: أن الدائرة تعزز التوجه التنموي في الدولة، والرؤية المستقبلية التي ترتكز على العنصر البشري الكفء والمواكب للمتغيرات إذ تعنى برامج التطوير الوظيفي بتدريب موظفي الجهات الحكومية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة. متنوعة بين البرامج التطويرية، والبرامج التدريبية «تحت الطلب» التي تنفذ بناءً على احتياجات وطلب الجهات والدوائر الحكومية، والبرامج التأسيسية والدبلومات المهنية.