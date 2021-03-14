سارة الأميري: تمكين الطفولة نهج إماراتي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن بناء الإنسان وتمكينه وتأهيله منذ الطفولة نهج إماراتي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتسير على دربه قيادتنا الرشيدة التي تضع -برؤيتها الاستشرافية الثاقبة- مستقبل الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وقالت معاليها: إن دولة الإمارات تجني حالياً ثمار ما زرعه الآباء المؤسسون في رعايتهم الكريمة وتقديمهم كل سبل الدعم للأطفال منذ تأسيس الدولة قبل 50 عاماً، وهو ما يتم ترجمته حالياً في مسيرة حافلة من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات، وتعكسه المؤشرات العالمية، ولذا فإننا واثقون ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي للدولة هذا العام أن الخمسين عاماً المقبلة سوف تشهد استمرار رحلة الإنجازات بإذن الله، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن.