ابوظبي - سيف اليزيد - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت اليوم الأحد فعاليات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل في دورته الثالثة تحت شعار «واقع جديد.. آفاق جديدة» بمشاركة قادة وصُنَّاع قرار، ومسؤولين حكوميين وخبراء ورواد أعمال عالميين، وذلك لتوفير منصة تفاعلية لحوار بناء يعزز خبرات الشباب، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل.

فيديو.. كلمة عبدالله بن زايد خلال فعاليات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل

اقرأ أيضاً.. «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» ينطلق 14 مارس بمنظومة عمل جديدة لتعزيز الحوار التفاعلي البناء