اخبار الخليج / اخبار الإمارات

هزاع بن زايد: «بكالوريوس التسامح» يرسخ نهج الإمارات

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»، أن طرح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برنامج «بكالوريوس التسامح والتعايش» الأول في العالم، خطوة رائدة ترسخ نهج الإمارات ورسالتها في أن تصبح هذه القيم السامية محلّ اهتمام ودراسة واختصاص بما يسهم في خلق أجيال مزودة بالمعرفة وقادرة على حمل الأمانة.
وكانت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية قد طرحت برنامج بكالوريوس التسامح والتعايش الأول من نوعه في العالم، وذلك بهدف نشر ثقافة الأخوة الإنسانية والمساهمة في التنمية الاجتماعية المستدامة.
ويتضمن برنامج البكالوريوس، الذي يمتد لثلاث سنوات، مساقات تعزز القيم الوطنية في التسامح والتعايش المشترك المرتبطة بإرث الشيخ زايد، ومساقات حول دور الإعلام ومقارنة الأديان والإسلام، ويهدف إلى إعداد خريجين على مستوى عالٍ من المهارة العملية والمعرفة الأكاديمية لنشر ثقافة التسامح والتعايش والمساهمة في التنمية الاجتماعية المستدامة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا