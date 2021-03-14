مدرسة محمد بن زايد للصقارة.. دورات تعليمية وبرامج عائلية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء في رماح ومنتجع تلال بمنطقة العين، إقبالاً واسعاً على تعلّم فن الصقارة العربية وتقاليد العيش في الصحراء، واستطاعت المدرسة أن تستقطب لغاية اليوم 2021 طالباً من الجنسين، منهم 1163 من الذكور، و858 من الإناث، فضلاً عن تنظيم برامج خاصة جاذبة للسياح، ولكبار الشخصيات من ضيوف أبوظبي ودولة الإمارات، حيث غدت المدرسة اليوم وجهة تعليمية وثقافية وسياحية رئيسة في المنطقة.

وفي ظلّ التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، فقد انتقلت المدرسة التابعة لنادي صقاري الإمارات لفترة نحو التعلیم الإلكتروني، حیث قدّمت ورش عمل متخصصة في الصقارة عبر الإنترنت للمدارس الصیفیة التابعة لوزارة التربية والتعليم، فيما تواصل اليوم برامج التعلّم عن بُعد لموسمها الخامس بشكل أسبوعي بإقبال واسع، ووفق أحدث التقنيات، وذلك بالاشتراك مع برنامج الروابط المدرسية التابع للاتحاد العالمي للصقارة، والمحافظة على الطیور الجارحة (IAF)، وأكاديمیة الدار بالعين.

افتتحت مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء في ديسمبر 2016، كأوّل منصّة رائدة مُتخصّصة على مستوى العالم في تعليم فن الصقارة العربية، حيث استقبلت المدرسة حينها أوّل دفعة من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاماً. ودأبت المدرسة على المُشاركة في أهم الفعاليات التراثية للتعريف ببرامجها، وفي مُقدّمتها مهرجان الشيخ زايد ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تُقام دورته القادمة خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر 2021.

ماجد المنصوري

وأوضح معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، أنّ المدرسة تهدف إلى زيادة الوعي بقيمة الصقارة كتراث إنساني، وغرس المبادئ والممارسات الصحيحة لهذا التراث العربي الأصيل في النشء. وتشكل هذه المبادرة جزءاً من الجهود المبذولة لتعميق التواصل بين الحاضر والماضي، وإحياء إنجازات الصقار الرائد على مستوى العالم، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه الأصيل في المحافظة على رياضة الصقارة وتوريثها لأجيال المستقبل.

وتُنظّم المدرسة دورات تمهيدية تُناسب جميع الأعمار ومختلف القدرات، وزيارات وأنشطة ترفيهية للزوار والسياح وضيوف الإمارات، وبرامج تعليمية شاملة لطلبة المدارس والجهات الرسمية والخاصة، ودورات عائلية حول تجربة العيش في البيئة الصحراوية وممارسة الصقارة والضيافة العربية التقليدية.