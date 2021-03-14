آلية لدعم العلف المركب لمزارع الدواجن بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، آلية برنامج دعم العلف المركب لأصحاب المزارع «الداجنة» المرخصة المستحقة لدعم الأعلاف. وتتكون الآلية من 8 اشتراطات تم حصرها في وجود رخصة تجارية سارية المفعول وصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والالتزام بمزاولة النشاط الزراعي بحسب الأنشطة المذكورة في الرخصة التجارية، وأن يكون النشاط المطلوب دعمه ضمن الأنشطة التي يشملها برنامج دعم العلف المركب.

كما تتضمن استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وغيرها من الجهات الحكومية المنظمة، والالتزام بشراء كميات العلف المركب المدعوم بحسب الاحتياجات الفعلية للمزرعة، وبما لا يتجاوز السقف المحدد لكل مزرعة، على ألا يتجاوز مجموع ما تشتريه المزرعة من شركات الأعلاف السقف المخصص للمزرعة.

وتتضمن الاشتراطات توفير البيانات الإحصائية الخاصة بعملية الإنتاج لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عند طلبها، واستخدام الأعلاف المدعومة في المزرعة، وعدم بيع أو توزيع الأعلاف المدعومة لطرف آخر، وأخيراً وجود رقم ضريبي لجميع المزارع.

وحول تفاصيل التقديم على الآلية الجديدة بخصوص طلب التسجيل في البرنامج، فيجب أن يتم تسجيل المزارع الجديدة من خلال تعبئة طلب التسجيل وإرساله لخدمة المتعاملين في الهيئة، متضمناً أرقام وهواتف التواصل للتيسير على المراجعين والإجابة عن أي تساؤلات، وطلب بدء الدورة الإنتاجية بعد إتمام عملية التسجيل، ويتوجب على صغار المنتجين تقديم طلب بدء الدورة الإنتاجية، على أن تقوم المزارع بتعبئة نموذج الطلب وتحديد الكمية المطلوب شراؤها من كل شركة من شركات الأعلاف وإرساله إلى الهيئة من خلال التواصل مع أحد موظفي خدمة المتعاملين أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مع إرفاق فاتورة شراء الصيصان، وبيانات مبيعات الدورة الإنتاجية السابقة، علماً بأنه سيتم وقف العمل بالآلية القديمة وبدء تطبيق الآلية الجديدة اعتباراً من أول الدورة الإنتاجية الجديدة للمزارع اعتباراً من 1 أبريل 2021.

المخالفات والجزاءات

وحددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المخالفات التي تشمل تجاوز سقف الكمية المخصصة للمزرعة، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التي تحددها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وغيرها من الجهات الحكومية المنظمة.

وبالنسبة إلى الجزاءات، فإنه في حال تجاوز سقف الكمية المخصصة للمزرعة، سيتم إيقاف الدعم عن المزرعة. أما في حالة انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، فتمنح المزرعة مهلة شهر فقط من تاريخ انتهاء الرخصة لتجديدها، يتم بعدها إيقاف الدعم عن المزرعة إلى أن يتم تجديد الرخصة التجارية.

أما في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التي تحددها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وغيرها من الجهات الحكومية المنظمة، يكون الجزاء إيقاف الدعم عن المزرعة إلى حين استيفاء المزرعة لجميع المتطلبات التي تم تحديدها من قبل الجهات الحكومية المنظمة.