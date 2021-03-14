غبار وأتربة بسبب منخفض جوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ساد يوم أمس طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شمالاً وعلى الجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الغد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إلى أقل من 1000 متر أحياناً على بعض مناطق الدولة.. والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والطقس رطب ليلاً وصباح الغد مع وجود فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة أحياناً تصل سرعتها إلى 35 كم /‏‏ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف في بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم أحياناً خاصة شرق الدولة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، ورياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وشهدت الدولة أمس امتداد منخفض جوي سطحي على معظم مناطق الدولة، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس مغبر وغائم، واضطراب شديد بالبحر، حيث وصل ارتفاع الموج بالعمق إلى 8 أقدام في الخليج العربي، و7 أقدام بالعمق في بحر عمان. وهبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى 50 كم/‏‏س خاصة على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً، على المناطق الساحلية والداخلية والجزر خاصة الغربية، أتربة مثارة وغبار محمل وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة على البحر، ورياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم /‏‏ ساعة، والبحر مضطرب الموج في بحر عمان.