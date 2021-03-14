325 مليون درهم وفرٌ ماليٌّ لـ«إسعاد شرطة دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أشادت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأمناء المجالس التنفيذية لإمارة دبي وإمارة أم القيوين وإمارة رأس الخيمة، بجهود فريق لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي أثمرت بعد 3 سنوات من تأسيسها عن تحقيق إنجازات ملموسة ونتائج تخطت الحدود، لتسعد ما يقرب من 165 ألف موظف يمثلون 267 دائرة حكومية وشبه حكومية في مختلف إمارات الدولة.

وفي الذكرى الثالثة لتأسيس بطاقة «إسعاد»، كشفت اللجنة عن تحقيقها وفراً مالياً بلغ 325 مليوناً و939 ألفاً و251 درهماً، منذ انطلاقها في 13 من شهر مارس لعام 2018 وحتى نهاية عام 2020، وذلك من خلال عقدها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، والتعليمية، والترفيهية والسياحية، والصحية، وقطاع الفنادق، وقطاع المطاعم، وغيرها من القطاعات التي تشملها البطاقة، حيث تمكنت من تقديم 6616 عرضاً لقرابة 165 ألف موظف من حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى.

عهود الرومي

ونتيجة للأداء المميز لفريق إسعاد ونجاحه في تنويع نشاطه ليشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية ومشاركته في العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية، التي ساهمت في نشر السعادة بين أوساط المجتمع، تقدمت العديد من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية، الاتحادية منها والمحلية للحصول على بطاقة «إسعاد» بغية تقديمها لموظفيهم للتمتع بكافة المزايا التي حصل عليها موظفو شرطة دبي، إلى أن وصل عدد حاملي هذه البطاقة المميزة إلى 164 ألفاً و714 موظفاً يمثلون 267 دائرة حكومية وشبه حكومية في مختلف إمارات الدولة، وفي مقابل ذلك ارتفع مستوى نشاط فريق «إسعاد» وازدادت العروض والخصومات التي يقدمها برنامجه لتصل إلى 6616 عرضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 59 دولة حول العالم.

وثمّن معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، جهود لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي في سبيل تحقيق السعادة ورفع مستوى رضا الموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وأشار معاليه إلى أن اللجنة حققت نتائج مبهرة تخطت حدود العروض والتخفيضات وصولاً إلى إطلاق مبادرات إنسانية متنوعة، مؤكداً معاليه أن الارتقاء بمفهوم سعادة الموظفين يشكل إحدى أولويات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ مفهوم السعادة كقيمة أساسية من قيم العمل في حكومة دبي.

أسلوب جديد

من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إسعاد المجتمع يعد هدفاً وتوجهاً ضمن أهم التوجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك اهتمت شرطة دبي بإطلاق مبادرات متنوعة وطموحة تتناغم مع هذه التوجهات وتعمل على تحقيقها، ومنها مبادرة «بطاقة إسعاد» التي خصصناها في البداية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، ثم ما لبثت أن نجحت وحققت الهدف من إنشائها حتى أصبحت مطلباً للعديد من الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، وهي بذلك تمثل أسلوباً جديداً يساهم في تعزيز الولاء المؤسسي لدى الموظفين، ويرفع من مؤشر السعادة لديهم ويحسن بيئة العمل، وصولاً إلى تعزيز قدراتهم الإنتاجية، وجعلهم مصدراً لإسعاد جمهور المتعاملين.