رئيس وزراء قرغيزستان يستقبل وفد «زايد الخيرية»

ابوظبي - سيف اليزيد - بيشكيك (وام)

استقبل معالي ألوقبيك ماريبوف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور إبراهيم حسن الزعابي مدير إدارة البرامج والمشاريع، والدكتور خالد الحضرمي المستشار القانوني للمؤسسة.

تناول اللقاء علاقات التعاون خاصة بعد وضع الحجر الأساس للأكاديمية الإسلامية في مدينة توكموك شمال قرغيزستان.

وقدم ابن كردوس خلال اللقاء نبذة مختصرة عن المؤسسة، التي رسم معالم مسيرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وحدد لها أهداف مساعداتها داخل الدولة وخارجها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، وتشجيع البحث العلمي والعمل الخيري عموماً، علاوة على برنامج زايد للحج، منوهاً بأن المؤسسة تواصل سعيها بوضع الخطط الاستراتيجية لمواكبة النهضة الكبيرة والمتطورة، التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الأصعدة، وتكثف المؤسسة برامجها ومشاريعها الإنسانية، للمحافظة على تعزيز صدارة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء القرغيزي عن تقديره لدولة الإمارات، لما تنفذه من مشاريع وبرامج إنسانية في بلاده، مثنياً على مبادرتها بإنشاء الأكاديمية، مقدراً للمؤسسة عملها وإشرافها لإنجاز المشروع على أكمل وجه، لاستقبال الطلبة وتحقيق الأهداف المنشودة، بغية نشر العلم والثقافة للتعريف بالحضارة العربية والإسلامية والقيم السمحة للإسلام. وتم الاتفاق على متابعة التعاون، ومواصلة التنسيق لتنفيذ الأكاديمية على أكمل صورة، بما يساهم بتحقيق أهدافها وغاياتها النبيلة.