«تشريعية الوطني» تناقش التوجيه الأسري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية عن بعد برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلــي، كما حضرها كل من: محمد عيسى الكشف، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال الشحي: إن مناقشات الحلقة النقاشية دارت حول قضايا محاور الموضوع، وهي التشريعات واستراتيجية التوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري.