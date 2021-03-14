الامارات | «كهرباء الشارقة» تستبدل 6 مضخات مياه في كلباء لتأمين احتياجات السكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تستبدل 6 مضخات مياه في كلباء لتأمين احتياجات السكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مديرة إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندسة موزة الزعابي، عن إنجاز مشروع إنشاء خزان مياه سعة مليوني غالون، بالإضافة لاستبدال ست مضخات قديمة بأخرى حديثة بكلفة وصلت إلى تسعة ملايين و734 ألف درهم.

ولفتت إلى أن الهدف من إنشاء هذه المشاريع توفير المصادر لإمدادات المياه في المناطق كافة، واستدامتها وتوفير مخزون يغطي الاحتياجات من المياه، ويمكّنها من التخفيف من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية.

وتابعت أن الهيئة تعمل على الاستثمار في إيجاد الحلول بمستوى عالٍ من الكفاءة وبأقل التكاليف، مضيفةً أن مشروع الخزان الجديد بكلباء يشكل إضافة مهمة لمنجزات الهيئة في هذا القطاع الحيوي والحاجة الملحّة لامتلاك مخزون استراتيجي من المياه وإيجاد البديل.

وأكدت أن مشروع الخزان الاستراتيجي الجديد في مدينة كلباء تضمن إنشاء وتشغيل خزان للمياه سعة مليوني غالون واستبدال المضخات القديمة بمضخات توزيع حديثة تحتوي على محرك التردد المتغير الذي يضمن التحكم في سرعة تشغيل وإيقاف المضخات بصورة سلسة، وستعمل أربع مضخات منها لتغذية مدينة كلباء، ومضختان لتغذية منطقتي سور كلباء والطريف، ما يسهم في تقديم خدمات متميزة لكل المناطق، واستيعاب التوسعات المستقبلية والمشروعات التطويرية في المناطق كافة بمدينة كلباء.

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