الامارات | «محمد بن زايد لأجيال المستقبل» ينطلق اليوم بمشاركة نخبة من الشباب وصناع القرار

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن زايد لأجيال المستقبل» ينطلق اليوم بمشاركة نخبة من الشباب وصناع القرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» بدورته الثالثة تحت شعار «واقع جديد.. آفاق جديدة» برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومشاركة قادة وصناع القرار، ومسؤولين حكوميين وخبراء ورواد أعمال عالميين، لتوفير منصة تفاعلية لحوار بناء يعزز خبرات الشباب، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل.

وتضم قائمة المتحدثين في الدورة من المجلس الذي ينظمه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي 36 متحدثاً، حيث يوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رسالة خاصة للشباب في ختام فعاليات المجلس، فيما يتحدث في جلساته الافتراضية 12 وزيراً، وستة مسؤولين حكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي رفيعي المستوى، وعدد من الخبراء الدوليين، ويتخللها أيضاً مداخلات قصيرة من مجموعة بارزة من رواد الأعمال على المستويين المحلي والعالمي في عدد من المجالات ذات الصلة بمحاوره الرئيسة.

ويستقطب «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» الذي سيبث على حساباته الرئيسة على منصات التواصل الاجتماعي، أكثر من 13 ألف مشارك من الشباب، كما ستتضمن فعالياته أيضاً الكشف عن نتائج دراسة استطلاعية هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، لمعرفة رؤى الشباب الإماراتي حول أجندة الدولة في الخمسين عاماً المقبلة.

وقال مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد خليفة النعيمي: «يعكس مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل حرص القيادة على الاستثمار في قدرات الشباب كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفر دورته الثالثة هذا العام التي تتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عاماً على قيام دولة الإمارات للشباب فرصاً حقيقية لمجموعة واسعة من الشباب الطموح للالتقاء والتواصل المباشر مع نخبة من صناع القرار والمسؤولين وخبراء عالميين لاكتساب الخبرات التي تسهم في تأهيل وإعداد جيل من القادة في المستقبل».

وأضاف أن هذه الدورة تأتي في ظل عالم متغير، وواقع جديد كلياً فرضه فيروس كوفيد-19، وهو واقع كانت ولاتزال جهود الشباب هي الأبرز فيه، ومن هنا يكتسب مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل هذا العام أهمية استثنائية لتحفيز المواهب والطاقات الشابة على المضي في تقديم أفضل ما لديها من إبداعات وابتكارات تدعم التنمية في مجتمعاتنا، وتعزز جهود مؤسساتنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعبور نحو مستقبل مشرق أفضل للأجيال المقبلة.

• المجلس يكشف عن نتائج دراسة استطلاعية لمعرفة رؤى الشباب الإماراتي حول أجندة الدولة في الخمسين عاماً المقبلة.

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