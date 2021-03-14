اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | 2159 إصابة جديدة بـ «كورونا» و10 حالات وفاة

0 نشر
أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 2159 إصابة جديدة بـ «» و10 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 244 ألفاً و459 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ رصدت 2159 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة 10 حالات مصابة، كما أعلنت عن تقديم 53 ألفاً و836 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا