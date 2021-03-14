الامارات | 2159 إصابة جديدة بـ «كورونا» و10 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2159 إصابة جديدة بـ «كورونا» و10 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 244 ألفاً و459 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ رصدت 2159 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة 10 حالات مصابة، كما أعلنت عن تقديم 53 ألفاً و836 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية.

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