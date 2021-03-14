الامارات | إلزام امرأة هاربة بردّ 314 ألف درهم سرقتها من منزل طليقها

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام امرأة هاربة بردّ 314 ألف درهم سرقتها من منزل طليقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام امرأة بأن تؤدي لطليقها 314 ألف درهم، أخذتها منه من دون وجه حق، بعد أن استغلت وجود نسخة من مفتاح شقته معها ودخلتها دون علمه وأخذت الأموال.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة شاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته السابقة، بأن تؤدى له 314 ألف درهم، بالإضافة إلى 50 ألفاً تعويضاً، مشيراً إلى أن المدعى عليها استغلت امتلاكها نسخة من مفاتيح شقته باعتبارها شقة الزوجية سابقاً، وسرقت المبلغ خلال وجوده في عمله وهربت إلى بلدها. وبينت أوراق القضية أن المدعى عليها خططت وحددت موعد ارتكابها لجريمة السرقة يوم سفرها، بحيث تتمكن من مغادرة الدولة قبل اكتشاف جريمتها، وقد تمت إدانتها بموجب حكم جزائي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مدونات حكم المحكمة الجزائية، أن المدعى عليها استولت على المبالغ المطالب بها، وتمت إدانتها بحكم نهائي، وحكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي 314 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى القضائية.

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